США имеют наибольшую задолженность перед WADA по выплате взносов в 2024 году, Россия – на втором месте

США являются самым большим должником WADA в 2024 году, Россия на втором месте.

Об этом свидетельствуют материалы Всемирного антидопингового агентства (WADA), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По состоянию на конец декабря США не выплатили ничего из установленного на 2024 год взноса в $3 624 983. Россия не погасила задолженность за 2024 год ($1 335 860) и за 2023-й ($1 213 786).

На третьем месте в списке – Испания с долгом в размере $693 889, на четвертом – Кувейт ($270 458), на пятом – Бразилия, которая должна WADA $109 320 из взноса в $529 320.

Ранее российская сторона заявляла, что агентство не принимает взнос за 2023 год. WADA объяснило это ограничениями в банковской системе.

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