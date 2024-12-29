США имеют наибольшую задолженность перед WADA по выплате взносов в 2024 году, Россия – на втором месте
США являются самым большим должником WADA в 2024 году, Россия на втором месте.
Об этом свидетельствуют материалы Всемирного антидопингового агентства (WADA), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
По состоянию на конец декабря США не выплатили ничего из установленного на 2024 год взноса в $3 624 983. Россия не погасила задолженность за 2024 год ($1 335 860) и за 2023-й ($1 213 786).
На третьем месте в списке – Испания с долгом в размере $693 889, на четвертом – Кувейт ($270 458), на пятом – Бразилия, которая должна WADA $109 320 из взноса в $529 320.
Ранее российская сторона заявляла, что агентство не принимает взнос за 2023 год. WADA объяснило это ограничениями в банковской системе.
У ВАДА и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем