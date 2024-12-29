«Сахалин» прекращает существование. Руководство Южно-Сахалинска останавливает финансирование клуба LEON Второй лиги («СЭ»)

Футбольный клуб «Сахалин» прекращает существование.

По данным «Спорт-Экспресса», руководство Южно-Сахалинска приняло решение прекратить финансирование клуба.

«Сахалин» выступает в дивизионе Б LEON Второй лиги. Клуб основан в 2004-м. Лучший результат команды в истории – 16-е место в ФНЛ в сезоне-2014/15.