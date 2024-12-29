Лавров о скандале с Карлсеном: «Факт, что чемпиона мира выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление. Тогда и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать»

Сергей Лавров высказался о скандале с Магнусом Карлсеном на ЧМ по рапиду и блицу.

Норвежский шахматист вышел на девятый раунд турнира в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали Магнуса на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.

Карлсен отказался это сделать. Его сняли с девятого раунда, шахматист в знак протеста досрочно завершил турнир.

«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение.

Тогда уж и [Владимира ] Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», – отметил глава МИД РФ.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов