Лавров о скандале с Карлсеном: «Факт, что чемпиона мира выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление. Тогда и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать»
Сергей Лавров высказался о скандале с Магнусом Карлсеном на ЧМ по рапиду и блицу.
Норвежский шахматист вышел на девятый раунд турнира в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали Магнуса на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.
Карлсен отказался это сделать. Его сняли с девятого раунда, шахматист в знак протеста досрочно завершил турнир.
«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение.
Тогда уж и [Владимира] Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», – отметил глава МИД РФ.
«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Коммерсантъ
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