Стивен Джеррард: «Реал» при Моуринью приходил за мной. «Мадрид» и «Барселона» – два клуба гигантских масштабов, ты поворачиваешь голову в их сторону, кем бы ты ни был. Иначе ты не человек»

Стивен Джеррард вспомнил, как «Реал» хотел его подписать.

«Если снять шляпу болельщика «Ливерпуля», то, думаю, любой футболист, когда придут «Барселона» и «Реал Мадрид », повернет голову в их сторону. Это я говорю сейчас без шляпы «Ливерпуля».

«Реал» при Жозе Моуринью приходил за мной, серьезно. И я повернул свою голову. Это не получило такой огласки и не создало такой шумихи, как в ситуации с «Челси», потому что все быстро закончилось из-за неподходящего момента и того, что от меня требовалось ради перехода. Но это привлекло мое внимание.

Хочешь или не хочешь, болеешь ты за «Манчестер Юнайтед» или нет, но «Реал» и «Барселона » – это два клуба гигантских масштабов. Когда они приходят, ты поворачиваешь голову в их сторону, кем бы ты ни был. Иначе ты просто не человек», – сказал в интервью Рио Фердинанду экс-хавбек «Ливерпуля ».