Алина Загитова: «Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое. В 2024-м было много ярких, запоминающихся моментов»

Алина Загитова поделилась своими итогами 2024 года.

«Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое. В этом году было очень много ярких, интересных, запоминающихся моментов.

Чего только стоит ледовое шоу «Хранители времени», которое я реализовала с большой командой профессионалов. В целом я всегда стараюсь делать акцент на спорте и заниматься его популяризацией», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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