«Зайнутдинов в центре защиты смотрится безобразно. В каждом матче привозить – это сложно. В прессинге с «Локо» ошибся, а позиционно ошибается постоянно». Радимов про игрока «Динамо»

Владислав Радимов раскритиковал Бахтиера Зайнутдинова.

«Зайнутдинов на месте центрального защитника смотрится безобразно, другого слова не подобрать, это факт.

В каждом матче привозить – да, это сложно. Возможно, расчет на то, что с ним «Динамо» может лучше начинать атаки, он может участвовать в прессинге. Но в прессинге Зайнутдинов уже на первой минуте ошибся, а позиционно ошибается постоянно.

Извлекает ли выгоду из этого «Динамо»? Тут спорный вопрос.

Поэтому я думаю, что Карпин будет дальше смотреть, и если череда ошибок будет такая же, то и перемены в линии обороны могут скоро случиться», – сказал экс-хавбек «Зенита».

У Зайнутдинова результативная ошибка во 2-м туре РПЛ подряд – игрок «Динамо» слабо отдал мяч назад Луневу в матче с «Оренбургом». В дерби со «Спартаком» он помог забить Ливаю