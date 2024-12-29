Холанд забил впервые за 5 матчей. У форварда «Ман Сити» 14 голов в АПЛ, он уступает лишь Салаху

Эрлинг Холанд забил впервые за 5 игр.

Нападающий «Манчестер Сити » поразил ворота «Лестера » в матче 19-го тура АПЛ (2:0, второй тайм).

Норвежец отметился голом впервые с 7 декабря. Ранее он не смог забить «Ювентусу», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилле» и «Эвертону».

Всего на счету Холанда 14 мячей в текущем сезоне АПЛ, он занимает второе место в списке бомбардиров, отставая от Мохамеда Салаха на 2 гола. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь .