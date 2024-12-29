Мудрику сделали инъекцию стволовых клеток коровы в сборной Украины. Они могли содержать мельдоний (Игорь Бурбас)
Стало известно, как мельдоний мог попасть в организм Михаила Мудрика.
По данным журналиста Игоря Бурбаса, в расположении сборной Украины футболисту «Челси» в колено сделали инъекцию стволовых клеток.
Это были стволовые клетки коровы. Отмечается, что в организме коровы мог содержаться мельдоний. Инъекцию проводил физиотерапевт сборной Украины.
Утверждается, что это единственная ситуация, которая отличалась от всего происходящего с вингером за последние полтора года.
Напомним, Мудрик временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.
Опубликовано: Sports
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