Мудрику сделали инъекцию стволовых клеток коровы в сборной Украины. Они могли содержать мельдоний (Игорь Бурбас)

Стало известно, как мельдоний мог попасть в организм Михаила Мудрика.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, в расположении сборной Украины футболисту «Челси » в колено сделали инъекцию стволовых клеток.

Это были стволовые клетки коровы. Отмечается, что в организме коровы мог содержаться мельдоний. Инъекцию проводил физиотерапевт сборной Украины .

Утверждается, что это единственная ситуация, которая отличалась от всего происходящего с вингером за последние полтора года.

Напомним, Мудрик временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.