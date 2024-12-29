Бугаев погиб на СВО. Экс-защитнику сборной России было 43 года, в сентябре его приговорили к 9,5 года колонии по делу о наркотиках

Бывший игрок сборной России Алексей Бугаев погиб на СВО.

Бывший защитник «Локомотива», «Томи» и «Краснодара» погиб в зоне проведения боевых действий, сообщает Sport24 со ссылкой на агента Антона Смирнова . Экс-футболисту было 43 года.

Бугаев начинал профессиональную карьеру в «Торпедо» в 2001 году и завершил ее в 2010-м. В составе сборной России он провел 7 матчей.

В сентябре этого года спортсмен был приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков.