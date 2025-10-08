Фанаты «Севильи» пели «Барса» – дерьмо» и «самая большая шлюха – королева София», а болельщики «Сельты» оскорбляли Симеоне. Ла Лига пожаловалась на них в федерацию

Ла Лига зафиксировала неподобающее поведение фанатов на игре «Севилья» – «Барса».

В жалобе, направленной руководством в Королевскую испанскую футбольную федерацию, сообщается о песне, в которой в негативном ключе упомянута супруга бывшего короля Испании Хуана Карлоса I.

«О, Ваша честь, позвольте мне поддерживать «Севилью». С детства я прихожу смотреть на вас, и за мной гонится полиция, Telecinco – шлюхи, Antena 3 – шлюхи (испанские телеканалы – Спортс”), но самая большая шлюха – это королева София», – пели болельщики хозяев в течение трех минут во втором тайме игры 8-го тура.

Также дважды, на 10-й и 94-й минутах, фанаты скандировали: «Барса» – дерьмо».

Вдобавок зафиксировано , что болельщики «Сельты» оскорбляли главного тренера «Атлетико » Диего Симеоне , фанаты «Осасуны» – главного тренера «Хетафе » Пепе Бордаласа , а болельщики «Алавеса » – форварда «Эльче» Рафу Мира.