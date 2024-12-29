Салах с 17 голами лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Вингер «Ливерпуля» опережает Холанда на 3 мяча

Мохамед Салах забил 17-й гол в сезоне АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » поразил ворота «Вест Хэма » в матче 19-го тура чемпионата Англии (3:0, перерыв).

Египтянин лидирует в списке лучших бомбардиров лиги с 17 забитыми мячами. Он опережает ближайшего преследователя, Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», на 3 гола.

Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь .