Салах с 17 голами лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Вингер «Ливерпуля» опережает Холанда на 3 мяча
Мохамед Салах забил 17-й гол в сезоне АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» поразил ворота «Вест Хэма» в матче 19-го тура чемпионата Англии (3:0, перерыв).
Египтянин лидирует в списке лучших бомбардиров лиги с 17 забитыми мячами. Он опережает ближайшего преследователя, Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», на 3 гола.
Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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