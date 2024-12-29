«При Роналду, Бензема и Бэйле Винисиус и Родриго сидели бы на скамейке. Мбаппе на пике мог бы приблизиться по уровню, возможно». Экс-скаут «Реала» о составе
Маноло Ромеро сравнил нынешнее нападение «Реала» с трио BBC.
«Честно говоря, Родриго очень нестабилен. Он не закрепился. Он живет за счет тех волшебных минут, которые провел против «Сити». Но это «Реал». Это другой уровень.
Если бы сегодня в команде были Бэйл, Криштиану и Бензема, то Винисиус и Родриго сидели бы на скамейке. Возможно, единственный, кто мог бы приблизиться к этому уровню, – это Мбаппе на пике своей формы», – сказал Маноло Ромеро.
«Все в «Реале» были за Роналдиньо, но Перес настоял на Бекхэме. Сейчас он зациклился на Холанде, я убежден, он подпишет его. Может, для этого продадут Родриго». Экс-скаут «Мадрида» о трансферах
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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