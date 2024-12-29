  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «При Роналду, Бензема и Бэйле Винисиус и Родриго сидели бы на скамейке. Мбаппе на пике мог бы приблизиться по уровню, возможно». Экс-скаут «Реала» о составе
37

«При Роналду, Бензема и Бэйле Винисиус и Родриго сидели бы на скамейке. Мбаппе на пике мог бы приблизиться по уровню, возможно». Экс-скаут «Реала» о составе

Маноло Ромеро сравнил нынешнее нападение «Реала» с трио BBC.

«Честно говоря, Родриго очень нестабилен. Он не закрепился. Он живет за счет тех волшебных минут, которые провел против «Сити». Но это «Реал». Это другой уровень.

Если бы сегодня в команде были Бэйл, Криштиану и Бензема, то Винисиус и Родриго сидели бы на скамейке. Возможно, единственный, кто мог бы приблизиться к этому уровню, – это Мбаппе на пике своей формы», – сказал Маноло Ромеро.

«Все в «Реале» были за Роналдиньо, но Перес настоял на Бекхэме. Сейчас он зациклился на Холанде, я убежден, он подпишет его. Может, для этого продадут Родриго». Экс-скаут «Мадрида» о трансферах

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoРеал Мадрид
logoГарет Бэйл
logoКриштиану Роналду
logoКарим Бензема
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРодриго
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКилиан Мбаппе
logoАль-Иттихад Джидда
logoВинисиус Жуниор
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В сделке «Реала» по Тренту еще ничего не согласовано, «Ливерпуль» ведет переговоры с защитником (Фабрицио Романо)
6сегодня, 18:48
«Все в «Реале» были за Роналдиньо, но Перес настоял на Бекхэме. Сейчас он зациклился на Холанде, я убежден, он подпишет его. Может, для этого продадут Родриго». Экс-скаут «Мадрида» о трансферах
40сегодня, 17:50
Рекомендуем
Главные новости
Слот о Салахе как лучшем игроке мира: «Если смотреть на статистику, то с этим не поспоришь, но есть и другие игроки, обладающие большим мастерством. Мо определенно один из лучших»
через 1 минуту
«Милан» – «Рома». 1:0 – Рейндерс открыл счет. Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
«Перес лично отвезет Винисиуса в аэропорт, если саудовцы предложат 300 млн. Мбаппе станет его любимчиком, он 7 лет за ним гонялся». Экс-скаут «Реала» о возможном уходе бразильца
615 минут назад
Салах о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Мы далеки, ничего не изменилось. Я сосредоточен на команде и надеюсь, что мы выиграем АПЛ»
1316 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Ромы», «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной», «Наполи» победил «Венецию»
10416 минут назадLive
Фонсека «как никогда» близок к увольнению из «Милана». Клуб может назначить Консейсау
1328 минут назад
У «Ливерпуля» Слота 23 победы в 27 матчах во всех турнирах и 12 сухих игр, общий счет – 68:22. Команда лидирует в АПЛ и ЛЧ
330 минут назад
«Ливерпуль» не проигрывает 23 матча – 20 побед, 3 ничьих. Дальше – «МЮ»
2744 минуты назад
Пеп о «Сити»: «Мы очень далеки от победы в АПЛ, уже нет шансов. Но у нас есть другие цели: Кубок Англии, попадание в топ-4»
1150 минут назад
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Ноттингем» на 8 очков, «Арсенал» – на 9, «Челси» – на 10. «Ман Сити» отстает на 14 баллов, «МЮ» – на 23
6652 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Грилиш не забил ни одного гола за «Сити» в 2024-м
1 минуту назад
«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» – 5:0. Салах сделал 1+2, Трент забил 1-й гол в сезоне за «красных»
21сегодня, 19:09
«Сити» забил первым в двух матчах АПЛ подряд впервые с сентября
сегодня, 18:57
«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2), пропустив на 87-й. Тюрам сделал дубль
17сегодня, 18:55
В сделке «Реала» по Тренту еще ничего не согласовано, «Ливерпуль» ведет переговоры с защитником (Фабрицио Романо)
6сегодня, 18:48
Аршавин о 2025-м: «Жду чемпионство «Зенита», чтобы сборная играла с сильными командами и еврокубки вернулись»
6сегодня, 18:01
Савио набрал 12 фэнтези-очков с «Лестером». Полузащитник забил впервые в АПЛ
сегодня, 17:58Фэнтези
Холанд о «Сити» и 2:0 с «Лестером»: «Дерьмо случается, рад, что победили. Сейчас Новый год, так что не нужно слишком много думать о футболе»
1сегодня, 17:23
«Ювентус» и Ди Грегорио не станут обсуждать с «Сити» и другими клубами трансфер. «Горожане» рассматривали итальянца как замену Эдерсону
4сегодня, 16:16
«Наполи» обыграл «Венецию» (1:0) благодаря голу Распадори. Станкович отразил удар Лукаку с пенальти
1сегодня, 15:55
Рекомендуем