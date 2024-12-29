Трент не сообщал «Ливерпулю» о желании перейти в «Реал», переговоры о контракте с «красными» продолжаются (Liverpool Echo)

Трент Александер-Арнолд не сообщал «Ливерпулю» о желании перейти в «Реал».

Ранее Marca написала , что защитник уведомил об этом руководителей английского клуба, когда они в очередной раз попытались убедить его продлить контракт.

По данным Liverpool Echo, на данный момент такого разговора не было, будущее игрока остается неопределенным до открытия трансферного окна в январе.

Со своей стороны, Александер-Арнольд всегда настаивал, что не будет говорить о своем будущем публично из уважения к родному клубу. Однако он дал понять, что хочет довести этот сезон до конца с «красными».

За день до выхода статьи Marca The Telegraph сообщил, что «Ливерпуль» остается спокойным в отношении ситуации с контрактами Трента, а также Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка, «учитывая все признаки того, что заявленная позиция всех трех игроков – приверженность клубу, поскольку они продолжают переговоры с руководством мерсисайдцев».

В текущем сезоне АПЛ Александер-Арнолд провел 16 матчей и отдал 4 результативных паса. Статистика 26-летнего игрока доступна здесь .