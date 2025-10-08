  • Спортс
  • У «Черноморца» финансовые проблемы. Если клуб не решит их до конца года, возможна потеря профессионального статуса («Чемпионат»)
У «Черноморца» финансовые проблемы. Если клуб не решит их до конца года, возможна потеря профессионального статуса («Чемпионат»)

У «Черноморца» из Новороссийска серьезные финансовые проблемы.

Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Летом 2025 года основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв официально вышел из управления «Черноморцем», но обещанные на 2025 год клубу 200 миллионов рублей выделил.

Новым учредителем клуба стала строительная компания, входящая в топ-5 застройщиков Краснодарского края. Мэрия обозначила бюджет на новый сезон в размере 450 миллионов. Однако на данный момент денег на клубных счетах почти не осталось — при том, что летом клуб продавал игроков из прошлого состава, занявшего третье место в первенстве. Стежко ушел за приличные для Первой лиги деньги в «Краснодар». 

По информации из клуба, значительные суммы были направлены на покрытие долгов — зарплаты, компенсации и так далее. Если в ближайшее время «Черноморец» не найдет дополнительных источников финансирования, может до конца года столкнуться с большими проблемами, вплоть до потери профессионального статуса», — сообщил «Чемпионату» источник.

Пресс-служба ФНЛ между тем не располагает информацией о наличии финансовых проблем у «Черноморца».

«ФНЛ поддерживает постоянное рабочее взаимодействие со всеми клубами, выступающими под эгидой лиги, включая «Черноморец». Сегодня состоялась плановая встреча с генеральным директором клуба Константином Гордиюком. В ходе разговора обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, а также планы «Черноморца» на сезон лиги PARI-2025/26.

Каких-либо проблем с финансированием, ставящих под угрозу профессиональный статус клуба, на встрече не озвучивалось», — заявили в пресс-службе ФНЛ.

После 13 туров «Черноморец» под руководством тренера Вадима Евсеева занимает в Первой лиге 12-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЧерноморец Новороссийск
logoЧемпионат.com
кризис
деньги
logoПервая лига
