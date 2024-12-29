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КХЛ. «Витязь» сыграет со «Спартаком», ЦСКА в гостях у «Сочи», «Динамо» Минск против «Локомотива»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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