В сделке «Реала» по Тренту еще ничего не согласовано, «Ливерпуль» ведет переговоры с защитником (Фабрицио Романо)

В сделке по переходу Трента Александер-Арнолда в «Реал» еще ничего не решено.

Ранее появилась информация , что трансфер защитника «Ливерпуля» в мадридский клуб «завершен на 90%». «Реал» хочет договориться с Трентом зимой и подписать его летом.

«Трент – это не тема для января. Зимнее трансферное окно – это не время для перехода Трента. Трент точно доиграет сезон в «Ливерпуле ». Его внимание сосредоточено только на «Ливерпуле». «Ливерпуль» показывает отличные результаты, Трент тоже играет превосходно, так что все под контролем до лета.

«Реал » хочет подписать Трента. Клуб работает над сделкой. «Реал» следит за ним с марта. Не с сегодняшнего дня, не со вчерашнего, не с прошлого месяца – с марта. Он главная цель для мадридского «Реала», но на данный момент могу сказать, что ничего не согласовано. Ничего не завершено. Никаких уведомлений не поступало, так что «Ливерпуль» все еще в игре, все еще общается с игроком, ожидая, как пройдут переговоры с их стороны и со стороны «Реала».

Сейчас мы приближаемся к январю, и с января «Реал» официально сможет вести переговоры с игроком. Посмотрим, что произойдет. Трент – главная цель, но пока ничего не известно», – заявил инсайдер Фабрицио Романо в эфире своего YouTube-канала.