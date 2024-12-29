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В сделке «Реала» по Тренту еще ничего не согласовано, «Ливерпуль» ведет переговоры с защитником (Фабрицио Романо)

В сделке по переходу Трента Александер-Арнолда в «Реал» еще ничего не решено.

Ранее появилась информация, что трансфер защитника «Ливерпуля» в мадридский клуб «завершен на 90%». «Реал» хочет договориться с Трентом зимой и подписать его летом.

«Трент – это не тема для января. Зимнее трансферное окно – это не время для перехода Трента. Трент точно доиграет сезон в «Ливерпуле». Его внимание сосредоточено только на «Ливерпуле». «Ливерпуль» показывает отличные результаты, Трент тоже играет превосходно, так что все под контролем до лета.

«Реал» хочет подписать Трента. Клуб работает над сделкой. «Реал» следит за ним с марта. Не с сегодняшнего дня, не со вчерашнего, не с прошлого месяца – с марта. Он главная цель для мадридского «Реала», но на данный момент могу сказать, что ничего не согласовано. Ничего не завершено. Никаких уведомлений не поступало, так что «Ливерпуль» все еще в игре, все еще общается с игроком, ожидая, как пройдут переговоры с их стороны и со стороны «Реала».

Сейчас мы приближаемся к январю, и с января «Реал» официально сможет вести переговоры с игроком. Посмотрим, что произойдет. Трент – главная цель, но пока ничего не известно», – заявил инсайдер Фабрицио Романо в эфире своего YouTube-канала.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoТрент Александер-Арнолд
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
Фабрицио Романо
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