Салах в 8-й раз за сезон АПЛ забил и ассистировал в одном матче. Это рекорд лиги

Мохамед Салах стал автором уникального достижения.

Вингер «Ливерпуля» забил один мяч и отдал два голевых паса в матче с «Вест Хэмом » в 19-м туре АПЛ (5:0).

Это восьмой случай в текущем сезоне Премьер-лиги, когда египтянин сумел отметиться и голом, и результативной передачей за один матч. Ранее в этом турнире такое не удавалось никому.

Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь .

Салах стал 10-м в списке лучших ассистентов в истории АПЛ – 82 передачи. Вингер «Ливерпуля» обошел Бекхэма, дальше – Милнер

У Салаха 30 (17+13) очков в 18 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лучший в АПЛ по ассистам и «гол+пас»