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  • Россия может сыграть с Турцией, Овечкин вернулся и забил, Карлсен поругался с ФИДЕ из-за дресс-кода, Роналду против Лиги 1, «Реал» без зимних трансферов, «Барса» уверена в регистрации Ольмо и другие новости
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Россия может сыграть с Турцией, Овечкин вернулся и забил, Карлсен поругался с ФИДЕ из-за дресс-кода, Роналду против Лиги 1, «Реал» без зимних трансферов, «Барса» уверена в регистрации Ольмо и другие новости

1. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия может провести матч с Турцией в 2025 году. Впрочем, матч-агент ФИФА отметил, что организация матча «в нынешних условиях» невозможна. В Федерации футбола Турции заявили, что общение между организациями не ведется.

2. НХЛ. Александр Овечкин вернулся в состав «Вашингтона» после травмы и сразу же забил гол № 869 – в пустые ворота в матче с «Торонто» (5:2). До рекорда Гретцки осталось 25 шайб. 

«Тампа» разобралась с «Рейнджерс» (6:2), Кучеров набрал 1+2 и делит 2-е место в гонке бомбардиров, Василевский отразил 42 броска из 44, а вот Шестеркин пропустил 5 шайб после 13 бросков и был заменен. 

3. КХЛ. «Ак Барс» был сильнее «Трактора», «Автомобилист» уступил «Металлургу», «Авангард» обыграл «Ладу», «Салават» победил «Северсталь».

4. Норвежцы Каролине Кноттен и Стурла Хольм Лагрейд выиграли «Рождественскую гонку» в Гельзенкирхене. Вайдель и Штрелов – 2-е, Пройс и Наврат – 3-и, Симон и Клод – 6-е.

5. Йоханнес Клэбо победил в спринте на первом этапе многодневки «Тур де Ски», Шанава – 2-й, Рибли – 3-й. Джесси Диггинс выиграла женский спринт, Йоэнсуу – 2-я, Фендрих – 3-я.

6. «Барселона» уверяет Ольмо, что зарегистрирует его. Клуб обратится в суд и может использовать рычаг с продажей VIP-мест на «Камп Ноу» за 120 млн евро. По данным Relevo, «Барса» уже направила в Ла Лигу документы по сделке о продаже VIP-мест на «Камп Ноу», а Лапорта уверен, что проблема с регистрацией Ольмо решена.  

7. МЧМ. Чехия разнесла Казахстан – 14:2, Латвия уступила США (1:5). 

8. Магнуса Карлсена сняли с чемпионата мира по рапиду и блицу из-за нарушения дресс-кода, Непомнящего оштрафовали на 200 долларов.

После девяти туров лидирует россиянин Володар Мурзин, Грищук – 4-й, Непомнящий – 13-й. 

9. Трансферные новости. «Реал» отказался от зимних трансферов ради подписания Трента и Дэвиса летом. Marca пишет, что Трент хочет перейти в «Реал» и сообщил об этом «Ливерпулю». Кроме того, «Мадрид» намерен продлить контракт с Винисиусом летом, вингер хочет зарабатывать на уровне Мбаппе, при этом купить бразильца попытается «Аль-Ахли». Форвард «Спартака» Манфред Угальде интересен «Монако». Ханси Флик и Деку сомневаются в необходимости трансфера Леау из-за поведения игрока. А вот президент «Барсы» Жоан Лапорта выступает за подписание вингера «Милана».

10. «Интер» разгромил «Кальяри» на выезде (3:0), а «Аталанта» на 88-й вырвала ничью с «Лацио» (1:1). В таблице Серии А «Аталанта» опережает «Интер» на 1 очко и «Наполи» на 3, проведя на матч больше.

11. Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оплатил поездку волонтеров на черноморское побережье для уборки мазута.

12. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что 800 млн рублей со счетов «Крыльев Советов» перераспределят на строительство «площадок для массового спорта» в регионе.

13. НБА. 55 очков Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Вашингтон» в овертайме, «Голден Стэйт» одолел «Финикс».

14. Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в финале Кубка России по волейболу.

15. Суд взыскал с  хавбека «Спартака» Романа Зобнина задолженность по коммунальным услугам.

16. «МЮ» сократил финансирование Ассоциации бывших игроков по решению Рэтклиффа. Клуб переводил по 40 000 фунтов в год, деньги шли на организацию мероприятий для ветеранов.

17. Фанаты «Лидса» пели о ненависти Соломона к Палестине на матче со «Стоком». Клуб осудил их: «Придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к любым проявлениям дискриминации».

Цитаты дня.

Гендиректор «Пари НН»: «Fan ID – проблема, о которой нужно говорить. Хотели пригласить бойцов СВО на матч – не получилось, у них нет паспортов. Надо создавать более комфортные условия»

Роналду объяснил, почему саудовская лига сложнее французской: «Побегайте в 40-градусную жару, сделайте несколько рывков – и увидите, каково вам будет»

Макс Ферстаппен о нелегальных болидах соперников: «У «Ред Булл» не было шансов в каких-то гонках. Я точно знаю, но никто никогда не признается»

Роналду о Джорджине, пришедшей прямо перед его награждением на Globe Soccer Awards: «Я уже придумал, что сделал бы с ней вечером, если бы она опоздала. Но эта женщина никогда не опаздывает»

Лига 1 после слов Роналду выложила фото Месси с победного ЧМ-2022 в Катаре: «Лео играет в 38-градусную жару 🐐»

Навка о шоу «Щелкунчик»: «Получилось инопланетное шоу, ажиотаж страшный. Даже Пескову ищем места с трудом»

Михаил Дегтярев: «Путин – спортсмен года в России, наш главный тренер. Столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал и не сделает»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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