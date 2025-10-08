  • Спортс
  • Зиркзе недоволен игровым временем и хочет уйти из «МЮ» в январе. Форвард отыграл всего 82 минуты в этом сезоне (Daily Mail)
5

Зиркзе недоволен игровым временем и хочет уйти из «МЮ» в январе. Форвард отыграл всего 82 минуты в этом сезоне (Daily Mail)

Джошуа Зиркзе хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

На счету нападающего всего 82 минуты (без учета добавленных к основному времени матчей) в этом сезоне. Меньше отыграли только два молодых футболиста.

Сложившаяся ситуация раздражает нидерландца, и он уже готов сменить команду в январе. Особенно критичной проблема становится на фоне приближающегося чемпионата мира. Октябрьские матчи своей сборной он уже пропускает.

В прошлом сезоне Зиркзе провел 32 матча в АПЛ и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoДжошуа Зиркзе
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Нидерландов по футболу
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
