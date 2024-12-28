Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Кальяри», «Аталанта» против «Лацио», «Юве», «Милан» и «Наполи» проведут матчи в воскресенье
В Серии А пройдут матчи 18-го тура.
В субботу «Интер» сыграет в гостях с «Кальяри», «Аталанта» – с «Лацио».
В воскресенье «Наполи» примет «Венецию», «Ювентус» – «Фиорентину», «Милан» встретится дома с «Ромой».
Чемпионат Италии
18-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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