Кучеров забил в 3-м матче подряд – «Монреалю». У него 17+37 в 32 играх

Никита Кучеров забросил шайбу в третьем матче подряд.

Форвард «Тампы » отличился в игре с «Монреалем» (2:5), набрав 5 (3+2) очков в последних трех матчах.

Всего в 32 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 54 (17+37) балла.

Сегодня за 22:22 (5:23 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».