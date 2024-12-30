Кучеров забил в 3-м матче подряд – «Монреалю». У него 17+37 в 32 играх
Никита Кучеров забросил шайбу в третьем матче подряд.
Форвард «Тампы» отличился в игре с «Монреалем» (2:5), набрав 5 (3+2) очков в последних трех матчах.
Всего в 32 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 54 (17+37) балла.
Сегодня за 22:22 (5:23 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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