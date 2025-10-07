Рабьо о трансфере из «Марселя» после драки с Роу: «Печальный конец: есть непонимание и своего рода предательство. Я не жестокий человек и не хочу, чтобы люди лгали обо мне»

Адриен Рабьо высказался о скандальном уходе из «Марселя».

Напомним, «Марсель» выставил на трансфер Рабьо и Джонатана Роу после потасовки в раздевалке команды на фоне поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре сезона Лиги 1. Впоследствии англичанин перешел в «Болонью», француз оказался в «Милане ».

«Я этого не понял, поэтому не могу ничего объяснить. Что сделано, то сделано. Важно было то, что мои партнеры по команде знали правду, а болельщики продолжали поддерживать меня. Я получаю много сообщений от болельщиков «Марселя», поэтому я также разместил сообщение в своих соцсетях, это было важно для меня.

Для меня важно, чтобы люди не лгали обо мне, чтобы люди не говорили обо мне как о человеке, которым я не являюсь. Я всегда и везде, где бы я ни был, проявлял большое уважение, я не хочу, чтобы люди лгали об этом.

Но я не хочу разжигать споры, потому что это не изменит ситуацию к лучшему. Я никогда не был жестоким человеком, я не хочу, чтобы люди говорили обо мне плохо.

Я чрезвычайно доволен своим приключением в «Марселе », людьми, с которыми мне удалось познакомиться, и тем, что я смог сделать на поле. Я получал удовольствие на протяжении сезона. Я играл на стадионе, где царит невероятная атмосфера, в городе, который болеет за «Марсель», это было здорово.

Конец печальный, потому что есть непонимание и своего рода предательство», – сказал Рабьо в интервью RTL.