Филимонов о Романцеве: «Сделал бы «Спартак» многократным чемпионом. Его знания не нужны сейчас, к сожалению»
Александр Филимонов заявил, что Олег Романцев мог бы сейчас возглавить «Спартак».
«Понимаете, тут вопрос не в том, отошел человек от дел или нет, а вообще про то, что он может, умеет и знает. К сожалению, его знания никому не нужны.
Он бы сделал из «Спартака» чемпиона, и это было бы многократно.
Если бы были созданы условия, то он смог бы сделать это сейчас. Нужны условия, полное доверие. Тут еще вопрос его желания», – сказал экс-вратарь красно-белых.
Романцев занимал пост главного тренера «Спартака» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. С декабря 2023 года специалист занимает пост советника клуба в «Пари НН».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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