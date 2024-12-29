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Филимонов о Романцеве: «Сделал бы «Спартак» многократным чемпионом. Его знания не нужны сейчас, к сожалению»

Александр Филимонов заявил, что Олег Романцев мог бы сейчас возглавить «Спартак».

«Понимаете, тут вопрос не в том, отошел человек от дел или нет, а вообще про то, что он может, умеет и знает. К сожалению, его знания никому не нужны.

Он бы сделал из «Спартака» чемпиона, и это было бы многократно.

Если бы были созданы условия, то он смог бы сделать это сейчас. Нужны условия, полное доверие. Тут еще вопрос его желания», – сказал экс-вратарь красно-белых.

Романцев занимал пост главного тренера «Спартака» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. С декабря 2023 года специалист занимает пост советника клуба в «Пари НН».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoОлег Романцев
logoАлександр Филимонов
logoСпорт-Экспресс
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