Фанат «Сандерленда» заявил, что его соседка поймала мышь на гостевой трибуне стадиона «МЮ»: «Насколько грязно на «Олд Траффорд»? Это «Театр криков»

Фанат «Сандерленда» выложил фотографию мыши, якобы обнаруженной на стадионе «МЮ».

«Насколько грязно на «Олд Траффорд»? Женщина позади меня только что поймала мышь на трибуне гостей», – написал владелец страницы Rejected Manager.

«Это «Театр криков», – добавил он.

Фото: x.com/RejectedBook

Sunderland Echo сообщает, что мышь якобы была поймана зрительницей по имени Карен Джексон в первой половине игры АПЛ. Стюард сперва не разрешил женщине вынести грызуна и вернуться, но потом передумал.

На стадионе «МЮ» проблемы с мышами. Инспекторы нашли помет в корпоративных апартаментах и в торгующем едой киоске, рейтинг гигиены снижен с 4 до 2 звезд

Александр Суряев
Источник: страница Rejected Manager в X
