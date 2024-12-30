Салах стал 10-м в списке лучших ассистентов в истории АПЛ – 82 передачи. Вингер «Ливерпуля» обошел Бекхэма, дальше – Милнер

Мохамед Салах замкнул десятку лучших ассистентов в истории АПЛ.

В игре с «Вест Хэмом» (5:0) вингер «Ливерпуля » отдал 81-ю и 82-ю голевую передачу в АПЛ .

Египтянин обошел Дэвида Бекхэма (80 передач) и теперь единолично занимает десятое место среди лучших ассистентов в истории английского чемпионата.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Райан Гиггз – 162 передачи.

2. Кевин де Брюйне – 114.

3. Сеск Фабрегас – 111.

4. Уэйн Руни – 103.

5. Фрэнк Лэмпард – 102.

6. Деннис Бергкамп – 94.

7. Давид Сильва – 93.

8. Стивен Джеррард – 92.

9. Джеймс Милнер – 89.

10. Мохамед Салах – 82.