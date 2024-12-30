Салах стал 10-м в списке лучших ассистентов в истории АПЛ – 82 передачи. Вингер «Ливерпуля» обошел Бекхэма, дальше – Милнер
Мохамед Салах замкнул десятку лучших ассистентов в истории АПЛ.
В игре с «Вест Хэмом» (5:0) вингер «Ливерпуля» отдал 81-ю и 82-ю голевую передачу в АПЛ.
Египтянин обошел Дэвида Бекхэма (80 передач) и теперь единолично занимает десятое место среди лучших ассистентов в истории английского чемпионата.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Райан Гиггз – 162 передачи.
2. Кевин де Брюйне – 114.
3. Сеск Фабрегас – 111.
4. Уэйн Руни – 103.
5. Фрэнк Лэмпард – 102.
6. Деннис Бергкамп – 94.
7. Давид Сильва – 93.
8. Стивен Джеррард – 92.
9. Джеймс Милнер – 89.
10. Мохамед Салах – 82.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер АПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем