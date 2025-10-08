Джеррард об уходе Трента в «Реал»: «Я бы так не поступил. Что ты творишь? Ты был в одной из лучших команд Европы, выигрывал то, о чем я до сих пор мечтаю, фанаты тебя обожали»

Стивен Джеррард оценил решение Трента Александер-Арнолда уйти в «Реал».

«Я бы так не поступил. Думаю, он сильно рискнул. Он потрясающий футболист, очень талантливый, один из лучших распасовщиков, что я видел. Он в одной весовой категории с Бекхэмом и Скоулзом, без вопросов.

Но он рискнул, покинув «Ливерпуль» в свои лучшие годы, когда ему предлагали новый контракт. Надеюсь, у него все получится, потому что я люблю этого парня.

И я могу понять, почему он принял такое решение. Там играет его лучший друг [Джуд Беллингем ]. Может, он захотел бросить себе вызов. Он все выиграл в «Ливерпуле ». И эту часть я очень хорошо понимаю.

Но если посмотреть на это с позиции фаната «Ливерпуля» – что ты творишь? Ты был в одной из лучших команд Европы, выигрывал то, о чем я до сих пор мечтаю. Ты выигрывал еврокубки. Ты один из ключевых игроков. Фанаты тебя обожают. Что же ты делаешь? Но это я говорю с позиции фаната» – сказал бывший капитан мерсисайдцев в интервью Рио Фердинанду.