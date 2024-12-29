ЦСКА выиграл 11-й матч подряд, обыграв «Сочи» (4:1). Команда Воробьева не проигрывает больше месяца

ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей.

Команда тренера Ильи Воробьева обыграла «Сочи » (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Таким образом, московский клуб одержал 11-ю победу подряд. ЦСКА не проигрывает с 25 ноября, когда уступил «Ак Барсу» (1:2).

Команда набрала 57 очков в 39 встречах и находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.