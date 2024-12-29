ЦСКА выиграл 11-й матч подряд, обыграв «Сочи» (4:1). Команда Воробьева не проигрывает больше месяца
ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей.
Команда тренера Ильи Воробьева обыграла «Сочи» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, московский клуб одержал 11-ю победу подряд. ЦСКА не проигрывает с 25 ноября, когда уступил «Ак Барсу» (1:2).
Команда набрала 57 очков в 39 встречах и находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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