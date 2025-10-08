  • Спортс
Консейсау возглавил «Аль-Иттихад» Бензема, контракт – до июня 2027-го (Фабрицио Романо)

Сержиу Консейсау стал новым тренером «Аль-Иттихада».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Экс-тренер «Милана» и «Порту» подписал с саудовским клубом контракт до июня 2027 года. В «Аль-Иттихаде» 50-летний португалец сменил Лорана Блана, уволенного в конце сентября.

После 4 туров «Аль-Иттихад», за который выступает Карим Бензема, занимает в чемпионате Саудовской Аравии 3-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
