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«Тур де Ски». 2-й этап. Йохауг, Диггинс, Хайди Венг, Андерссон, Нисканен, Шлинн выступят в классическом масс-старте на 15 км

Йохауг, Диггинс, Хайди Венг пробегут масс-старт на 2-м этапе «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

2-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

15 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 14:30 по московскому времени (29 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

3. Надин Фендрих (Швейцария)

4. Кристин Фоснес (Норвегия)

5. Аня Вебер (Швейцария)

6. Майя Далквист (Швеция)

7. Юлие Мире (Норвегия)

8. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

9. Кертту Нисканен (Финляндия)

12. Катержина Янатова (Чехия)

13. Линн Сван (Швеция)

20. Моа Илар (Швеция)

22. Криста Пярмякоски (Финляндия)

24. Лотта Венг (Норвегия)

28. Рози Бреннан (США)

29. Матильде Мирвол (Норвегия)

32. Виктория Карл (Германия)

34. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

36. Хайди Венг (Норвегия)

39. Тереза Йохауг (Норвегия)

46. Силье Теодорсен (Норвегия)

53. Эбба Андерссон (Швеция)

59. Тереза Штадлобер (Норвегия)

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Джесси Диггинс (США) – 1,55

2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 0,07

3. Надин Фендрих (Швейцария) – 0,15

4. Кристин Фоснес (Норвегия) – 0,19

5. Аня Вебер (Швейцария) – 0,21

6. Майя Далквист (Швеция) – 0,25

7. Юлие Мире (Норвегия) – 0,31

8. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 0,32

9. Кертту Нисканен (Финляндия) – 0,37...

36. Хайди Венг (Норвегия) – 1,08...

39. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1,09...

53. Эбба Андерссон (Швеция) – 1,13

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
logoТур де Ски
результаты
масс-старт (жен)
лыжные гонки
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoМайя Далквист
logoсборная Финляндии жен
logoсборная США жен
logoХелене Марие Фоссесхолм
logoАстрид Ойре Шлинн
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoЭбба Андерссон
Рози Бреннан
сборная Чехии жен
logoКертту Нисканен
сборная Швейцарии жен
Кристин Фоснес
logoДжесси Диггинс
Виктория Карл
logoХайди Венг
Катержина Янатова
logoТереза Йохауг
logoЮлие Мире
Надин Фендрих
Аня Вебер
logoсборная Норвегии жен
Ясми Йоэнсуу
logoсборная Швеции жен
logoЛотта Венг
Силье Теодорсен
Моа Илар
logoМатильде Мирвол
logoсборная Австрии жен
logoТереза Штадлобер
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