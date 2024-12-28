«Тур де Ски». 2-й этап. Йохауг, Диггинс, Хайди Венг, Андерссон, Нисканен, Шлинн выступят в классическом масс-старте на 15 км
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
2-й этап
Тоблах, Италия
Женщины
15 км, масс-старт, классический стиль
Начало – 14:30 по московскому времени (29 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Джесси Диггинс (США)
2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
3. Надин Фендрих (Швейцария)
4. Кристин Фоснес (Норвегия)
5. Аня Вебер (Швейцария)
6. Майя Далквист (Швеция)
7. Юлие Мире (Норвегия)
8. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)
9. Кертту Нисканен (Финляндия)
12. Катержина Янатова (Чехия)
13. Линн Сван (Швеция)
20. Моа Илар (Швеция)
22. Криста Пярмякоски (Финляндия)
24. Лотта Венг (Норвегия)
28. Рози Бреннан (США)
29. Матильде Мирвол (Норвегия)
32. Виктория Карл (Германия)
34. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
36. Хайди Венг (Норвегия)
39. Тереза Йохауг (Норвегия)
46. Силье Теодорсен (Норвегия)
53. Эбба Андерссон (Швеция)
59. Тереза Штадлобер (Норвегия)
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Джесси Диггинс (США) – 1,55
2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 0,07
3. Надин Фендрих (Швейцария) – 0,15
4. Кристин Фоснес (Норвегия) – 0,19
5. Аня Вебер (Швейцария) – 0,21
6. Майя Далквист (Швеция) – 0,25
7. Юлие Мире (Норвегия) – 0,31
8. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 0,32
9. Кертту Нисканен (Финляндия) – 0,37...
36. Хайди Венг (Норвегия) – 1,08...
39. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1,09...
53. Эбба Андерссон (Швеция) – 1,13
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