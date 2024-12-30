Мичков набрал 1+1 с «Лос-Анджелесом» – первые очки за 8 матчей. Матвей лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ – 29 баллов в 35 играх

Матвей Мичков набрал 1+1 с «Лос-Анджелесом» – первые очки за 8 матчей.

Форвард «Филадельфии» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре против «Кингс» (4:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 20-летнего россиянина 29 (12+17) очков в 35 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6».

Он вновь единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков лиги, обогнав Макклина Селебрини из «Сан-Хосе» (27 баллов в 27 играх, 12+15, «минус 8»).

Сегодня Мичков (16:35, 1:19 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 бросок в створ из 2, а также попал в штангу.

В третьем периоде Матвей получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой против Куинтона Байфилда (игрок «Кингс» по итогам эпизода тоже был наказан за грубость).