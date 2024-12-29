Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля», забивший 20+ голов в восьми сезонах подряд
Мохамед Салах добрался до исторического для «Ливерпуля» показателя.
Египетский вингер достиг отметки в 20 голов во всех турнирах за сезон, поразив ворота «Вест Хэма» в 19-м туре АПЛ (4:0, второй тайм).
Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забившим 20 или более мячей в восьми сезонах подряд.
Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.
Салах с 17 голами лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Вингер «Ливерпуля» опережает Холанда на 3 мяча
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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