Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля», забивший 20+ голов в восьми сезонах подряд

Мохамед Салах добрался до исторического для «Ливерпуля» показателя.

Египетский вингер достиг отметки в 20 голов во всех турнирах за сезон, поразив ворота «Вест Хэма » в 19-м туре АПЛ (4:0, второй тайм).

Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забившим 20 или более мячей в восьми сезонах подряд.

Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь .

Салах с 17 голами лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Вингер «Ливерпуля» опережает Холанда на 3 мяча