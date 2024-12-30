У «Милана» 1 победа в 4 последних матчах Серии А. Команда Фонсеки идет 8-й
«Милан» выиграл лишь 1 из 4 последних матчей Серии А.
Сегодня команда Паулу Фонсеки сыграла вничью с «Ромой» в 18-м туре чемпионата Италии (1:1).
В 4 последних матчах «россонери» одержали одну победу, потерпели одно поражение и дважды разделили с соперниками очки. Миланцы остались на 8-м месте в турнирной таблице, на их счету 27 очков после 17 проведенных матчей.
В следующем туре «Милан» встретится с «Кальяри».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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