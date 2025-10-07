За просмотр детского порно в самолете суд Франции приговорил техдиректора японской федерации к условному сроку и штрафу в 5 000 евро. Мужчина утверждал, что кадры созданы нейросетями

Технический директор Японской футбольной ассоциации уволен со скандалом.

Масанага Кагэяма получил во Франции условный срок за просмотр детской порнографии во время авиаперелета. Сотрудник ассоциации был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль по пути в Чили на чемпионат мира среди команд до 20 лет.

Просмотр мужчиной детского порно на ноутбуке был замечен экипажем самолета. Кагэяма заявил, что это созданные нейросетями изображения, а также отметил, что ему стыдно, но он не знал, что такой контент во Франции неприемлем.

Суд приговорил 58-летнего мужчину к 18 месяцам условного тюремного заключения и штрафу в 5000 евро за ввоз, хранение, запись или сохранение порнографических изображений несовершеннолетнего младше 15 лет. Ему запрещено работать с детьми и подростками в течение 10 лет, также в течение этого срока нельзя посещать Францию. Кагэяма внесен в национальный реестр сексуальных преступников Франции.

Японская футбольная ассоциация сообщила, что расторгла контракт с техническим директором.