Экс-форвард «Алании» и «Ман Сити» Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии.

Кавелашвили дал клятву на Библии и Конституции Грузии в зале пленарных заседаний парламента.

В церемонии участвовали также члены семьи Кавелашвили, депутаты парламента, члены грузинского правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, представители Грузинской православной церкви и других религиозных конфессий, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, выборщики, которые избрали Кавелашвили, а также другие официальные лица и военные.

Кавелашвили начинал карьеру футболиста в «Локомотиве» из Тбилиси. В 1995 году он присоединился к клубу «Спартак-Алания», в составе которого стал чемпионом России. Также он выступал за «Динамо» Тбилиси, «Манчестер Сити», «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон» и «Базель».

В составе сборной Грузии экс-нападающий провел 46 матчей и забил 9 голов.

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