«Краснодар» выиграл 1-й круг РПЛ, Овечкин снова забил, ничья «МЮ» и «Челси», победа «Барсы», Ферстаппен забрал Гран-при Сан-Паулу и другие новости

1. «Краснодар» дома разгромил «Оренбург» (4:0) в 14-м туре Мир РПЛ , довел серию до 11 побед и досрочно выиграл первый круг .

Артем Дзюба помог «Акрону» победить «Крылья Советов» (2:0), приблизился к рекорду Кержакова по голам и приложил Корниленко, а российские и латиноамериканские игроки самарцев повздорили в раздевалке. «Ахмат» проиграл «Пари НН» (0:2). «Факел» и «Химки» разошлись миром (1:1).

2. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Каролине» (2:4), Овечкин забил 860-й гол в регулярках (до рекорда Гретцки осталось 34), продлив серию игр с шайбами до 4, Орлов сделал дубль в ворота бывшей команды, Свечников тоже забил – в пустые ворота. «Рейнджерс» справились с «Айлендерс» (5:2), Шестеркин отразил 35 бросков из 37, Панарин сделал дубль . «Тампа» уступила «Виннипегу» (4:7), Кучеров набрал 1+1 , Наместников – тоже . Все результаты дня – здесь .

3. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью (1:1) в 10-м туре АПЛ: на гол Бруну с пенальти через 4 минуты ответил Кайседо ударом с линии штрафной, а в добавленное время судья в поле и ВАР не удалили Лисандро за грубый фол против Палмера. «Тоттенхэм» растерзал «Астон Виллу» (4:1).

4. Роша и Литвинов могут получить дисквалификацию до 4 матчей после драки в матче ЦСКА и «Спартака», максимальное наказание Виллиану за захват судьи за руку – до 2 лет дисквалификации. Бразилец сделал заявление : «Не совладал с эмоциями, раскаиваюсь за несдержанность. Прошу у арбитров КДК извинения и комплексного рассмотрения – в конфликте я был не один». Красно-белые обратятся в ЭСК из-за удаления Руслана.

5. «Барселона» победила «Эспаньол» (3:1) в дерби в рамках 12-го тура Ла Лиги, команда Флика выиграла 11 из 12 матчей в турнире. «Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас» (2:0), сын Симеоне забил первый гол за «матрасников». «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в гостях справился с «Севильей» (2:0).

6. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен под дождем выиграл Гран-при Сан-Паулу с 17-й стартовой позиции (квалификация была в этот же день), Эстебан Окон и Пьер Гасли вошли в тройку. Ферстаппен победил впервые с июня и оторвался от Норриса на 62 очка.

7. Лидер Серии А «Наполи» внезапно крупно проиграл «Аталанте» (0:3). «Интер» дома с трудом выиграл у «Венеции» (1:0) – гости забили на 97-й минуте, но гол был отменен уже после финального свистка . «Рома» уступила «Вероне» (2:3).

8. Владислав Дикиджи победил на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Аделия Петросян выиграла у женщин. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский победили среди пар.

9. Пишут, что «Реал» порвал отношения с организаторами «Золотого мяча». В клубе не верят, что Винисиус возьмет приз, сам бразилец не понимает, что еще сделать для победы.

10. Россиянка Диана Шнайдер разгромила Кэти Болтер в финале теннисного турнира в Гонконге и взяла четвертый титул в сезоне. Александр Зверев обыграл Юго Эмбера в финале «Мастерса» в Париже. Швентек победила Крейчикову во второй день итогового турнира, Гауфф – Пегулу.

11. НБА. «Бруклин» уступил «Детройту», 32 очка от Дончича помогли «Далласу» крупно обыграть «Орландо».

12. В Фонбет Чемпионате КХЛ прошли два матча : «Трактор» уступил «Локомотиву» (3:5), «Барыс» по буллитам обыграл «Нефтехимик» (2:1).

13. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова дала резонансное интервью: назвала «непрофессионализмом » комментирование Тарасовой и Гришина на Олимпиаде-2018; вспомнила про «безызбежно »; рассказала о личной жизни , непростых отношениях с Медведевой и гранте в 75 млн .

14. Жозе Моуринью ярко выступил. Его «Фенербахче» на 102-й минуте вырвал победу в матче с «Трабзонспором» (3:2). Португалец хотел проехаться на коленях по траве, но споткнулся и кувыркнулся – вышло комично. После игры «Особенный» сорвался на ВАР из-за двух пенальти в ворота его команды: «Мы боремся против системы! Судья пил турецкий чай, когда фолили на нас? Я бы не приехал в Турцию, если бы мне рассказали все».

15. В Единой лиге ВТБ «Зенит» одержал гостевую победу над «Локомотивом-Кубань» и вышел на 2-е место. Все результаты дня – здесь .

16. Американский рэпер Канье Уэст может выступить с концертом на стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге в ноябре.

Цитаты дня:

«Роша умеет бить боковой, парня с иудейской фамилией снес бы, как колосок в поле . Жалоба «Спартака» – лишнее, руководство омрачит радость, если поведет себя как базарные бабы». Тактаров о защитнике ЦСКА

Роман Ротенберг: «В сборной СССР каждый был оснащен на 100%. Великий ЦСКА всегда играл с шайбой и больше всех забивал. СКА и «Салават» идут в этом направлении »

Губерниев о Загитовой: «Алина прекрасна . Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: «Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин»

Бельерин за равную оплату в мужском и женском футболе: «Кажется , мы хотим равенства во всем, кроме футбола»

Льюис Хэмилтон: «Машина ведет себя как деревянная доска – как будто у нее вообще нет подвески»