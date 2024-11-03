Гран-при России. «Идель». Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы
3 ноября Бойкова и Козловский покажут произвольную программу на Гран-при в Казани.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
2-й этап
«Идель»
Казань
Пары
Произвольная программа
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
После короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 80,92
2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 73,22
Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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