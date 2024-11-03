Гран-при России. «Идель». Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы

3 ноября Бойкова и Козловский покажут произвольную программу на Гран-при в Казани.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 2-й этап «Идель» Казань Пары Произвольная программа Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. Первая разминка 1. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко 2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский После короткой программы 1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 80,92 2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 73,22 Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский