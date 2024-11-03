  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Губерниев о Загитовой: «Алина прекрасна. Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: «Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин»
71

Губерниев о Загитовой: «Алина прекрасна. Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: «Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин»

Губерниев выразил свое отношение к Загитовой, процитировав Пастернака.

Ранее олимпийская чемпионка в интервью Надежде Стрелец предположила, что Губерниев к ней неравнодушен. 

«Алина прекрасна, что тут сказать. Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: «Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин».

Мне кажется, Алина взрослеет. Люблю ее без всякого сомнения. Это лучшая ведущая всех времен, я стараюсь на нее равняться.

То, как она блестяще подбирает слова, придумывает филологические обороты. Пытаюсь от нее не отставать, делаю упражнения, читаю книги», — сказал Губерниев. 

Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Vseprosport
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
женское катание
logoАлина Загитова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алина Загитова: «Губерниев точно неравнодушен ко мне»
39сегодня, 10:10
«Медведевой нужно серьезно постараться, чтобы дотянуться до звездного уровня Загитовой». Губерниев о ведущих «Ледникового периода»
1927 октября, 11:17
Дмитрий Губерниев: «Без всякого сомнения, Загитова выросла как журналистка. Она сейчас где-то в районе Альфа Центавра летит на космолете»
1156 октября, 12:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гербольдт о двух парах на Гран-при: «Не думаю, что это говорит о том, что парное катание в России переживает не лучшее время. У нас подрастает много хороших пар»
6сегодня, 17:09
Артем Грицаенко: «Устал немного морально, нет куража. Не хватило сил, поэтому опустил поддержку. Но это все отмазки»
13сегодня, 15:55
Козловский о Бойковой: «Саша, несмотря на глупую ошибку на выбросе, держала программу до конца»
19сегодня, 15:44
Матвей Ветлугин: «Не все получилось, но оба дня я старался кайфовать на льду. Четверной лутц и флип пытаемся наработать»
15сегодня, 15:00
Владислав Дикиджи: «Очень тяжелые эмоции — переживал сильно, ноги тряслись, лутц тяжело было собирать»
21сегодня, 14:41
⚡ Гран-при России. «Идель». Бойкова и Козловский победили, Осокина и Грицаенко – 2-е
225сегодня, 14:35
Татьяна Тарасова: «Дикиджи порадовал, удивил, восхитил. Этот мальчик просто рожден для того, чтобы стать большим чемпионом»
15сегодня, 14:24
Гран-при Франции. Сяо Хим Фа, Губанова, Гленн, Хигучи, Хазе и Володин, Лопарева и Бриссо выступили с показательными номерами
8сегодня, 14:15
Глеб Лутфуллин: «У меня серебро с золотым отливом. У меня великие соперники»
41сегодня, 14:09
Матвей Ветлугин: «На этапе Гран-при нужно пользоваться шансом брать медаль. Ехал сюда за 2-3 местом, получилось третье, я доволен»
6сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Лутфуллин о программе «Любовь с первого взгляда»: «Было ли такое в жизни? Да. Как познакомились с девушкой, я ей часа через три сказал: переезжай ко мне»
4сегодня, 11:30
Загитова о критике спортсменов в адрес тренеров: «Это не нужно выводить на всеобщее обозрение. Ты должен быть благодарный за все, что команда сделала для тебя»
14сегодня, 11:10
Владислав Дикиджи: «Автомобиль – это моя мечта. Я хотел в своем молодом возрасте приобрести машину, галочку такую поставить»
5вчера, 20:34
Рион Сумийоши: «Это уже третий турнир, где я занимаю 5-е место перед произвольной, а затем 3-е по итогу. Чувствую, что мое катание в целом улучшилось»
вчера, 15:02
Анастасия Волочкова: «У Валиевой невероятная сила воли. Могу только поприветствовать ее возвращение в спорт обеими руками и длинными ногами»
19вчера, 14:48
Глеб Лутфуллин: «Настрой боевой, у нас по прокатам с тренером есть план, и мы его придерживаемся»
6вчера, 14:40
«Без желания победить не нужно возвращаться в большой спорт. Думаю, у Валиевой все получится». Ишмуратова о фигуристке
2вчера, 11:52
Мишин о возможном возвращении Валиевой в спорт: «Такие добрые помыслы — это всегда хорошо»
8вчера, 11:44
Дмитрий Васильев: «Валиевой будет сложно вернуться на прежний уровень. Конкурентки не дремлют, а у нее не будет соревновательной практики»
вчера, 11:15
Депутат Свищев: «У Валиевой миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Конечно же, мы ждем ее возвращения»
4вчера, 11:04