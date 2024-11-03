Губерниев выразил свое отношение к Загитовой, процитировав Пастернака.

Ранее олимпийская чемпионка в интервью Надежде Стрелец предположила, что Губерниев к ней неравнодушен.

«Алина прекрасна, что тут сказать. Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: «Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин».

Мне кажется, Алина взрослеет. Люблю ее без всякого сомнения. Это лучшая ведущая всех времен, я стараюсь на нее равняться.

То, как она блестяще подбирает слова, придумывает филологические обороты. Пытаюсь от нее не отставать, делаю упражнения, читаю книги», — сказал Губерниев.

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