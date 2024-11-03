Загитова о личной жизни: «Я свободна. Отношений с Егором Кридом не было»

Алина Загитова сообщила, что сейчас у нее нет романтических отношений.

– У Ляйсан Утяшевой в выпуске больше года назад ты намекнула, что не свободна. До сих пор так или это было в тот момент?

– Это было на тот момент.

– Сейчас ты свободна?

– Да.

– Тогда у тебя были отношения?

– Ну да.

– И вас какое-то время активно женили с Егором Кридом.

– Я просто пришла к нему на день рождения, он меня позвал.

– Это не были отношения?

– Нет. Кстати, у него очень приятные родители, мы хорошо, приятно пообщались.

– В сети писали про другие твои отношения с известными спортсменами, не будем их называть. Что-то было правдой?

– Возможно, да. Возможно, нет, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в интервью Надежде Стрелец.

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