Загитова о личной жизни: «Я свободна. Отношений с Егором Кридом не было»
Алина Загитова сообщила, что сейчас у нее нет романтических отношений.
– У Ляйсан Утяшевой в выпуске больше года назад ты намекнула, что не свободна. До сих пор так или это было в тот момент?
– Это было на тот момент.
– Сейчас ты свободна?
– Да.
– Тогда у тебя были отношения?
– Ну да.
– И вас какое-то время активно женили с Егором Кридом.
– Я просто пришла к нему на день рождения, он меня позвал.
– Это не были отношения?
– Нет. Кстати, у него очень приятные родители, мы хорошо, приятно пообщались.
– В сети писали про другие твои отношения с известными спортсменами, не будем их называть. Что-то было правдой?
– Возможно, да. Возможно, нет, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в интервью Надежде Стрелец.
Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости