Бельерин за равную оплату в мужском и женском футболе: «Кажется, мы хотим равенства во всем, кроме футбола»

Эктор Бельерин выступил за равную оплату труда в мужском и женском футболе.

«Я знаю, что сейчас оплата не равна, но если не вкладывать деньги в женский футбол, она никогда и не станет равной.

Кажется, мы хотим равенства во всем, кроме футбола. Меня много ругали за то, что я занимаю такую позицию, но я буду продолжать это делать, потому что не делать этого – значит отказываться от своей позиции», – сказал защитник «Бетиса ».

Бельерин за равную оплату в мужском и женском футболе: «Кому-то кажется, что у нас заберут кусок пирога, а на самом деле все наоборот – так было бы лучше для всех»