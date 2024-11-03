Бельерин за равную оплату в мужском и женском футболе: «Кажется, мы хотим равенства во всем, кроме футбола»
Эктор Бельерин выступил за равную оплату труда в мужском и женском футболе.
«Я знаю, что сейчас оплата не равна, но если не вкладывать деньги в женский футбол, она никогда и не станет равной.
Кажется, мы хотим равенства во всем, кроме футбола. Меня много ругали за то, что я занимаю такую позицию, но я буду продолжать это делать, потому что не делать этого – значит отказываться от своей позиции», – сказал защитник «Бетиса».
Бельерин за равную оплату в мужском и женском футболе: «Кому-то кажется, что у нас заберут кусок пирога, а на самом деле все наоборот – так было бы лучше для всех»
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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