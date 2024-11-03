Канье Уэст может выступить на «Газпром Арене» в ноябре, утверждает Baza. В телеграме стадиона «Зенита» отреагировали: «👀»

Канье Уэст может выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в ноябре.

Ранее сообщалось, что музыкант планировал провести концерт на «ВТБ-Арене» в Москве 6 сентября.

«По данным «Базы», рэпер собирается приехать в Россию в середине ноября. Билеты могут поступить в продажу уже на следующей неделе. По словам источников, организаторы концерта говорят, что уже нашли средства, договорились с площадкой и перевели представителям Канье аванс около 2 млн долларов. Всего же за выступление рэпер просил 5 млн долларов.

Как сообщают источники, Канье хотел выступить в Москве, но в ноябре в «Лужниках» уже холодновато, поэтому с артистом согласовали «Газпром Арену », у которой есть крыша. А Москву оставили на следующую весну – в мае 2025 года Канье вновь планирует приехать в Россию», – говорится в телеграм-канале Baza.

После новости в телеграм-канале «Газпром Арены» появилась запись , состоящая из одного эмоджи: «👀». Ее репостнул аккаунт «Зенита».