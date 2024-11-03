«Атлетико» – «Лас-Пальмас». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Атлетико» примет «Лас-Пальмас» в матче 12-го тура Ла Лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

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