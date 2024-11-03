Льюис Хэмилтон: «Машина ведет себя как деревянная доска – как будто у нее вообще нет подвески»

Хэмилтон рассказал о проблемах с машиной на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Мерседеса » завершил заезд на 10-й позиции, а отставание от лидера составило более 50 секунд.

«Мы просто были слишком медленными. Машиной было очень трудно управлять. Хотя мне не хочется так говорить, учитывая, какой объем работы выполнили ребята сегодня утром – так что им всем в любом случае большое спасибо.

В чем именно заключаются проблемы с машиной? Она ведет себя как деревянная доска – как будто у нее вообще нет подвески. Она постоянно подпрыгивает, у тебя нет никакой возможности ускоряться в нужных местах трассы. Думаю, это были худшие ощущения от поведения болида за долгое время – особенно при прохождении поворотов.

Надеюсь, дальше не будет трасс с таким количеством кочек и неровностей. Мне кажется, что на трассах, где пройдут три оставшиеся гонки, покрытие более ровное. Так что да, я бы с радостью взял выходной», – рассказал Хэмилтон .

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