«Краснодар» выиграл 11 матчей РПЛ подряд. Рекорд чемпионата России у ЦСКА – 13
«Краснодар» в двух победах от повторения рекорда чемпионата России.
Команда Мурада Мусаева обыграла «Оренбург» (4:0) в 14-м туре.
«Краснодар» выиграл 11 матчей подряд в Мир РПЛ с общим счетом 30:5.
Рекорд чемпионата России принадлежит ЦСКА. В 2014 году армейцы одержали 13 побед кряду.
Кроме того, 12 побед подряд было у ЦСКА в 1998 году и 11 у «Локомотива» в 1995-м.
10 ноября «быки» встретятся с «Рубином», 23-го – с «Химками».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости