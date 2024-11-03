«Краснодар» выиграл 11 матчей РПЛ подряд. Рекорд чемпионата России у ЦСКА – 13

«Краснодар» в двух победах от повторения рекорда чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева обыграла «Оренбург » (4:0) в 14-м туре.

«Краснодар » выиграл 11 матчей подряд в Мир РПЛ с общим счетом 30:5.

Рекорд чемпионата России принадлежит ЦСКА . В 2014 году армейцы одержали 13 побед кряду.

Кроме того, 12 побед подряд было у ЦСКА в 1998 году и 11 у «Локомотива» в 1995-м.

10 ноября «быки» встретятся с «Рубином», 23-го – с «Химками».