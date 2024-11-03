«Роша умеет бить боковой, парня с иудейской фамилией снес бы, как колосок в поле. Жалоба «Спартака» – лишнее, руководство омрачит радость, если поведет себя как базарные бабы». Тактаров о защитнике ЦСКА
Матч 14-го тура Мир РПЛ завершился победой красно-белых со счетом 2:0.
В начале второго тайма футболисты устроили потасовку, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
После игры «Спартак» заявил о намерении оспорить удаление Литвинова в ЭСК РФС.
«Роша его [Литинова] просто погладил по голове! Мы теперь будем ждать ответного матча.
Жалоба «Спартака» в сторону Роши – лишнее. Они победили, игроки себя вели по-мужски, сражались, если руководство будет себя вести как базарные бабы – это только омрачит радость болельщикам.
Я уверен, что Роша знает, как бить боковой. Наверняка снес бы парня с иудейской фамилией, как колосок в поле, но не сделал это специально. Что ему еще оставалось сделать, когда ему грязные пальцы в рот засунули», – сказал бывший боец UFC.
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