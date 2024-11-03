КХЛ. «Трактор» против «Локомотива», «Барыс» примет «Нефтехимик»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

В Челябинске сыграют лидеры Востока и Запада – «Трактор » и «Локомотив », «Барыс » примет «Нефтехимик ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ