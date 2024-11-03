Ферстаппен выиграл впервые с июня и оторвался от Норриса на 62 очка
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Сан-Паулу.
Трехкратный чемпион «Формулы-1» прервал серию из десяти поражений подряд. В последний раз Ферстаппен выигрывал в июне, на Гран-при Испании.
Победа стала для Макса восьмой в нынешнем сезоне и 62-й в карьере.
Успех позволил нидерландцу существенно улучшить положение в личном зачете. Ферстаппен оторвался от пилота «Макларена» Ландо Норриса на 62 очка.
Гран-при Сан-Паулу-2024. Ферстаппен выиграл гонку с 17-го места, Окон – 2-й, Гасли – 3-й, Норрис – 6-й
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024
Опубликовал: Михаил Ширяев
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