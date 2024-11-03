Ферстаппен выиграл впервые с июня и оторвался от Норриса на 62 очка

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Сан-Паулу.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» прервал серию из десяти поражений подряд. В последний раз Ферстаппен выигрывал в июне, на Гран-при Испании .

Победа стала для Макса восьмой в нынешнем сезоне и 62-й в карьере.

Успех позволил нидерландцу существенно улучшить положение в личном зачете. Ферстаппен оторвался от пилота «Макларена » Ландо Норриса на 62 очка.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Ферстаппен выиграл гонку с 17-го места, Окон – 2-й, Гасли – 3-й, Норрис – 6-й

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024