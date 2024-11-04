Наместников забил 3-й гол в сезоне в матче против «Тампы». У него 8 очков в 12 играх
Владислав Наместников забил 3-й гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Виннипега» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Тампы» (3:3, 2-й перерыв).
Всего на счету Владислава Наместникова теперь 8 (3+5) баллов в 12 играх сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости