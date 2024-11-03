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Моуринью после гола «Фенербахче» на 102-й хотел проехаться на коленях по траве, но споткнулся и кувыркнулся

С Жозе Моуринью произошел курьезный случай во время празднования гола в Турции.

«Фенербахче» под руководством португальца вырвал победу у «Трабзонспора» на 102-й минуте матча чемпионата Турции (3:2). Победный гол забил Софьян Амрабат.

В этот момент Моуринью выбежал на поле и попытался отпраздновать забитый мяч своей команды, проехавшись на коленях.

Тренеру не удалось исполнить задуманное – Жозе споткнулся коленями об газон и сделал кувырок, после чего его обступили празднующие футболисты «Фенербахче».

«Фенербахче» поднялся на 2-е место в турнирной таблице турецкого чемпионата, набрав 23 очка в 10 играх. Лидирует «Галатасарай» с 28 баллами.

Изображения: x.com/footballontnt

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЖозе Моуринью
logoФенербахче
logoТрабзонспор
logoвысшая лига Турция
ахахаха
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