Загитова о гранте в 75 млн: «Безусловно, у нас будут спонсорские средства, свои я вложу тоже. За каждую копеечку нужно будет отчитываться»

Алина Загитова рассказала об ошибке при заявке на грант в 75 млн рублей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее запросила грант на проведение шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Заявку опубликовали на сайте Президентского фонда культурных инициатив, при этом не было указано софинансирование – денежный запрос составил 100% от всей суммы реализации проекта.

– На последней репетиции «Хранителей времени» я поняла, что не хочу останавливаться на этом. Мы с командой подумали, какой проект хотели бы сделать следующим, и начали смотреть, какие же инфоповоды в следующем году есть.

Есть «Алые паруса». Но сначала мы увидели, что у Александра Грина, написавшего эту книгу, будет юбилей. Мне подходит этот образ Ассоль.

– Другой вопрос, как была составлена твоя заявка? И как ты относишься к критике, которая на тебя обрушилась?

– Я всегда люблю доделывать дела до конца, и доделывать их хорошо. Поэтому сказала команде: давайте сначала сделаем «Хранителей времени» хорошо. 31 августа у меня было последнее шоу, после этого мы начали готовить заявку на грант.

Последнюю заявку можно было сделать 10 сентября. Ее готовят месяц, два, три. А у нас получилось так, что за 10 дней решили подать. Это была моя ошибка, что я не проконтролировала все. Но я и не знала многого. Потому что это мой первый опыт. Да, я полностью принимаю эту ошибку.

Безусловно, у нас будут спонсорские средства, и свои я вложу тоже. Я вкладываю не только свою силы, душу, время, нервы, но и финансы.

– Но со стороны это выглядит: посмотрите на нее, малышке 22 года, и она туда же.

– Это большие деньги, огромные деньги, я это прекрасно понимаю. Мой спортивный путь, послеспортивный путь так или иначе связан с эмоциями людей. Я пытаюсь радовать людей, чтобы они уходили с концертов с позитивными эмоциями, наполненные этой энергией.

Естественно, я буду исправлять свою ошибку. Мы не знаем, одобрят грант или нет, но мы уже ищем финансы, прорабатываем концепцию шоу. За каждую копеечку нужно будет отчитываться, – сказала Загитова в интервью Надежде Стрелец.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0