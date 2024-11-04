Шестеркин – 3-я звезда матча с «Айлендерс»: 35 сэйвов, 6-я победа в сезоне
Игорь Шестеркин одержал 6-ю победу в нынешнем сезоне НХЛ.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 35 из 37 бросков в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (5:2).
Шестеркин был признан третьей звездой игры. Первой звездой стал Артемий Панарин (дубль), второй – Мика Зибанежад (3 передачи).
Эта победа стала для Игоря Шестеркина 6-й в 9 играх сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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